Sylter Biike-Anekdoten : Nachtwachen und erste Küsse: Karin Börnsen über die Biike in den 60ern

Karin Börnsen (72) ist Ur-Morsumerin und hat die Biike auf Sylt seit frühester Kindheit miterlebt. Wie sich die Traditionen verändert haben, erzählt sie im Gespräch mit shz.de.

Morsum | Karin Börnsen (72) hat fast ihr ganzes Leben lang in Morsum gelebt. Sie ist auf dem elterlichen Hof am Dikwai zur Welt gekommen und lebt heute „ein Haus weiter“. Sie ist waschechte Insulanerin und ein Sylter Urgestein. Als Friesin habe sie Hochdeutsch erst in der Schule zu sprechen gelernt. „Zuhause haben wir nur Sölring gesprochen“, sagt sie traditio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.