Personalmangel auf Sylt : SMG-Fachtagung: Tipps zur erfolgreichen Personalsuche

In einer Fachtagung für Sylter Betriebe Anfang Dezember analysierten vier fachkundige Referenten, worauf es in der Personalsuche künftig ankommt und was zu beachten ist.

Sylt | Die Sylt Marketing GmbH (SMG), die Sylter Unternehmer sowie der Dehoga haben Anfang Dezember eine Fachtagung auf die Beine gestellt. Dabei lernten Arbeitgeber von fachkundigen Experten, worauf bei einer erfolgreichen Mitarbeitersuche zu achten ist. Dreistündiger Vortrag per Video-Stream Die Teilnehmer folgten einem dreistündigen Video-Vortrag, i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.