Traditionsbäckerei auf Sylt : Vier Mitarbeiter mit Corona infiziert: Raffelhüschen schließt vorübergehend alle Geschäfte

Laut Inhaber sind Mitarbeiter im Verkauf und in der Produktion positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sylt | Fans der Raffelhüschen-Brötchen müssen sich vorerst in Verzicht üben: Die Inhaber der Sylter Traditionsbäckerei müssen vorübergehend alle Geschäfte schließen. Das teilte die Bäckerei am Donnerstag mit. „Wir sehen uns in der Verantwortung, zum Schutz der Mitarbeiter und der Gäste diesen Schritt zu gehen. Alle unsere Geschäfte werden also ab dem 4. J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.