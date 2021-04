Modellprojekt Sylt : Alle Einkaufsläden dicht: Müssen die Touristen zum Start der Modellregion hungern?

Am ersten Mai empfängt die Insel wieder Touristen, doch dank Feiertag und ausgesetzter Bäderregelung bleiben die Einkaufsläden zu. Was nun?

Sylt | Am Sonnabend startet Sylt ins Modellprojekt und zahlreiche Gäste werden auf die Nordseeinsel reisen. Doch neben möglichen Staus auf Straßen und an Teststationen sowie überfüllten Zügen könnte auch ein sehr grundlegendes Problem entstehen: Wo bekommen die Urlauber Lebensmittel her? Weiterlesen: Tests, Restaurants, Ferienhäuser: Welche Regeln für Syl...

