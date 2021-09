Sylt gedenkt Rettungsschwimmer : Bewegende Trauerfeier für Mike Nissen in Wenningstedt

Im kleinen Kreis haben Familie und Freunde Abschied genommen von Mike Nissen, der vor zwei Wochen tragisch ums Leben gekommen war.

Wenningstedt | Zu Gitarrenklängen und von Inselbarde Oliver Strempler gefühlvoll vorgetragenen Liedern von Bob Marley haben am Donnerstag knapp 40 Freunde, Bekannte und Familienangehörige in der Wenningstedter Friesenkapelle Abschied von Mike Nissen genommen. Der Sylter Rettungsschwimmer war vor zwei Wochen vor Wenningstedt beim Versuch, einer in Not geratenen Frau ...

