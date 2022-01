Auftaktveranstaltung : Sylt auf dem Weg zu Nachhaltigkeit – Sternekoch Johannes King moderiert

Sylt arbeitet an einem Grundkonzept für eine nachhaltige Dachmarke für die Insel. Am 8. Februar findet dazu eine digitale Auftaktveranstaltung statt, an der alle Interessierten teilnehmen können. Johannes King moderiert.

Sylt | Bei der digitalen Auftaktveranstaltung für die Sylter Nachhaltigkeits-Dachmarke am 8. Februar von 9 bis 13 Uhr wird das Konzept des zukunftsweisenden Qualitätssiegels vorgestellt. Das Siegel wird touristische Betriebe aus Beherbergung und Gastronomie auszeichnen, aber auch nachhaltig erzeugte Produkte und Dienstleistungen aus der Region kennzeichnen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.