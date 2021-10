Sylter Restaurant schließt : Was wird künftig aus Voigts Alter Backstube in List?

Zum 31. Oktober schließt Konstanze Voigt ihr Traditions-Restaurant nach 24 Jahren. Viele Sylter und Urlauber fragen sich nun, was aus dem Lokal am Süderhörn wird.

List auf Sylt | „Mir ist wichtig, die Räumlichkeiten in gute, vertrauensvolle Hände zu übergeben, da ich sehr an dem Haus hänge“. Das sagt Konstanze Voigt, Inhaberin von Voigts Alter Backstube in List, zur Zukunft ihres Restaurants, das sie nach 24 Jahren aus persönlichen Gründen Ende Oktober schließt. Nachdem das Aus des Restaurants bekannt geworden war, begannen wi...

