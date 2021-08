Ertrunkener Rettungsschwimmer : Lasse Opstelten will mit Spendenaktion die Sylter Familie des Verstorbenen unterstützen

Sie kannten sich 25 Jahre lang. Nun wurde ihre Freundschaft jäh beendet. Jetzt hat ein Föhrer eine Spendenaktion für die Familie des verstorbenen Rettungsschwimmers ins Leben gerufen.

Sylt | Lasse Opstelten lebt seit einiger Zeit in Utersum auf Föhr. Doch seine Wurzeln liegen auf Sylt. In Westerland ist er aufgewachsen. Auf Sylt hat er auch den am Donnerstag verstorbenen Rettungsschwimmer kennengelernt. 25 Jahre lang waren Opstelten und der Verstorbene befreundet. Bis vergangenen Donnerstag. Weiterlesen: Trauer um einen waschechten Syl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.