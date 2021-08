Greenscreen Festival auf Sylt : Rund 100 Zuschauer besuchen Naturfilmfestival in List

Zum bereits zehnten Mal in Folge – mit einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr – war das internationale Naturfilmfestival „Green Screen“ in List zu Gast.

List auf Sylt | Aus den verschneiten Alpenhängen am Königssee in die sengende Sonne des australischen Outbacks und zurück an die Moldau reisten am vergangenen Samstagabend die Besucher des Erlebniszentrums Naturgewalten. Zum bereits zehnten Mal in Folge – mit einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr – war dort das internationale Naturfilmfestival „Green Screen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.