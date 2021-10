Immobilienunternehmen auf Sylt : Neuer Concept Store in Kampen will Beton vergolden

Was ist es genau, das am Sonnabend in der Kampener Kurhausstraße eröffnet wurde? Immobilienbüro, Kunstausstellung, Eventhalle oder doch eine Möbelausstellung?

Kampen | Sie verkaufen Palazzi in Italien, Villen am Lago Maggiore und wollen nun auch auf dem Sylter Immobilienmarkt mitmischen: In Kooperation mit dem Einrichtungshaus Bornhold und Elvie Barlach von der Kunst- und Eventhalle „Barlach Halle K“ eröffnete das Immobilienunternehmen „Beton.Gold“ am Sonnabend seinen Concept Store in der Kampener Kurhausstraße. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.