Corona auf Sylt : Nach Massentestung im Johanniter-Haus: So viele Positiv-Fälle gibt es jetzt

Nach einem Corona-Ausbruch im Johanniter-Altenheim in Westerland wurden am Dienstag alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Nun sind die Ergebnisse da.

Westerland | Beunruhigende Nachrichten aus dem Johanniter-Haus in Westerland. Nach einem Corona-Ausbruch in dem Altenheim am Wenningstedter Weg und einer anschließenden Massen-PCR-Testung sind nun die Ergebnisse da. Um es gleich zu sagen: Bei den elf infizierten Bewohnern und vier Mitarbeitern von Anfang der Woche ist es nicht geblieben. 23 Infizierte im Altenh...

