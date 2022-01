Versuchter Raub auf Sylt : Jugendliche bedrohen zwei 13-Jährige auf Bahnhof-Parkplatz an Silvester

Die Tat ereignete sich am Silvesterabend gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof am Kirchenweg.

03. Januar 2022, 12:15 Uhr

Westerland | Kurz vor dem Start ins neue Jahr ist es am Silvesterabend in Westerland zu einer gewalttätigen Attacke mit versuchtem Raub auf zwei Jungen gekommen. Das Ganze ereignete sich am Silvesterabend auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof am Kirchenweg.

Angriff mit Baseballschläger

Gegen 19.20 Uhr wurden zwei 13 Jahre alte Jungen von zwei Jugendlichen angesprochen und nach Knallkörpern und Geld gefragt. Als diese angaben, dass sie nichts dabei hätten, schlug einer der Täter einen der Jungen mit einem Baseballschläger.

Anschließend entfernten sich die Jugendlichen in Richtung Busbahnhof. Sie waren beide circa 15 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet. Eine der beiden Personen soll hellhäutig, die andere dunkelhäutig gewesen sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Sylt unter 04651-70470 zu melden.