Sylt, Föhr und Amrum : Jahrestag zum Lockdown: Als die Inseln dicht machen mussten

Vor gut einem Jahr durften Touristen keinen Fuß mehr auf die Inseln setzen. Ein Rückblick..

Sylt | Sonntag, 15 März 2020. Das Wetter ist gut, die Inseln sind proppenvoll mit Gästen. Die drastischen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie scheinen weit weg. "Zunächst war es ja so, dass am ersten Wochenende nach der angeordneten Schulschließung die Touristen noch kommen konnten - und dies auch in hoher Zahl taten", berichtet Meike Quentin, Sprecherin der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.