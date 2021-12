Essen gehen auf Sylt : Ende nach 10 Jahren: Sushi-Restaurants Shirobar schließt am 10. Januar

Das Restaurantsterben auf der Insel Sylt geht weiter: Nachdem bereits acht Restaurants und Bars innerhalb der vergangenen drei Monate angekündigt zu schließen, reiht sich nun die Shirobar in der Keitumer Chaussee ein.

Sylt | Die Nachrichte machte innerhalb einer Stunde wie ein Lauffeuer die Runde in den sozialen Medien: Die Shirobar wird schließen. Die Betreiber des einzigen Sushi-Restaurants auf Sylt haben ihre Entscheidung am Mittwoch, 22. Dezember, auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Weiterlesen: American, Hyggelig, und Pius: Darum machen jetzt so viele Restau...

