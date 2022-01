Polizei- und Feuerwehreinsätze : Mit Video: Nach starkem Sturm – So ist das Wetter auf Sylt am Donnerstag

Heftige Sturmböen beschäftigten in der Nacht und am Morgen Feuerwehr und Polizei auf der Insel – größere Vorkommnisse gab es aber nicht. Derweil fegt der Wind weiter über die Insel. Shz.de hat Eindrücke gesammelt.

Sylt | Seit Mittwochabend, 19. Januar, fegt ein kräftiger Sturm über Sylt, der in der Nacht zum Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 95 Kilometer pro Stunde (kmh) erreichte. Zwei Mal mussten die Mitglieder der Westerländer Feuerwehr deswegen am Donnerstagmorgen ausrücken. Zunächst drohte in der Königsberger Straße ein Holzzaun umzu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.