Dauerwohnraum auf Sylt : Streit um neues Baugebiet am Kampener Leuchtturm spitzt sich zu

Die Naturschutzgemeinschaft Sylt und die Sölring Foriining sind gegen das Bauvorhaben, weil es zu nah an Hünengräbern geplant sei. Kampens Bürgermeisterin Steffi Böhm zeigt sich nachhaltig verärgert.

Kampen | Dauerwohnraum ist auf Sylt ein kostbares Gut – auch im populärsten Dorf der Insel. Und so beschloss die Gemeindevertretung, den Bestand aufzustocken – durch ein neues Baugebiet am südlichen Ortsrand. Die ausgewählte Fläche sei jedoch ungeeignet, da sie bedenklich dicht an eine Gruppe von Hünengräber heranrücke, monieren die Naturschutzgemeinschaft Syl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.