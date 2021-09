Steinzeitgrab auf Sylt : Streit um die Zufahrt zum Neubau am Denghoog: Petitionsausschuss vor Ort

Derzeit ist nicht klar, wie der Neubau mit vier Wohnungen künftig überhaupt angefahren werden darf. Gegen eine Zufahrt von Süden kämpft der Kultur- und Heimatverein Sölring Foriining.

Wenningstedt | In den Rechtsstreit zwischen dem Sylter Kultur- und Heimatverein Sölring Foriining und dem Archäologischen Landesamt kommt Bewegung. Nachdem Monate lang nichts passierte, will sich der Petitionsausschuss des Landtag am Montag, 6. September, um 11 Uhr ein Bild von der Situation vor Ort machen. Denn nur wenige Meter neben dem mehr als 5000 Jahr...

