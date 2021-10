Ehemalige DAK-Fachklinik : Strandklinik Sylt eröffnet im Frühjahr 2022 im alten Haus Quickborn

Seit Jahren steht die ehemalige DAK-Fachklinik an der Norderstraße 53 leer. Aktuell wird das Bestandsgebäude des alten Hauses Quickborn kernsaniert.

Westerland | Es tut sich was in der ehemaligen DAK-Fachklinik Haus Quickborn. Aktuell und bereits seit dem Frühsommer wird in dem leerstehenden Gebäude fleißig gewerkelt. Und das aus gutem Grund. Im Frühjahr 2022 soll in dem Gebäude an der Norderstraße 53 die Strandklinik Sylt Neueröffnung feiern. Weiterlesen: Haus Quickborn: Mitarbeiter „frei gestellt“ Neue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.