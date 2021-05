Modellregion Sylt : Störungen bei der Luca-App: Was zu tun ist, wenn die Corona-App „down“ ist

Die Luca-App ermöglicht eine schnelle Kontaktdaten-Nachverfolgung. Wenn sie funktioniert. Zuletzt häuften sich Störungen.

Westerland | In Zeiten von Corona soll sie die große Hilfe in der schnellen und digitalen Nachverfolgung von Kontaktdaten sein: die Luca-App. In den meisten gastronomischen Betrieben ist sie nicht mehr wegzudenken. Doch was ist, wenn die App eine Störung hat und nicht funktioniert? Das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen. Weiterlesen: Smudo von den Fanta 4...

