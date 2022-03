Restaurants auf Sylt : Steffen Henssler startet seinen Sushi-Lieferdienst in Westerland

Nachdem die ehemaligen Betreiber der Shirobar an der Schlei eine neue Aufgabe übernommen haben, hat der Hamburger TV-Koch dort jetzt seine erste Dependance auf Sylt.

Westerland | Am 2. März eröffnet der bekannte Hamburger Koch Steffen Henssler seine neueste Dependance auf Sylt – in der ehemaligen Shirobar in Westerland. Zunächst wird nur die Abholung vor Ort in der Keitumer Chaussee 5a angeboten – der Lieferservice soll in den kommenden Tagen starten. „Go by Steffen Henssler“ ist bereits in München, Frankfurt, Berlin, Stuttgar...

