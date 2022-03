Auswirkungen vom Ukraine-Krieg : Spritpreis auf Sylt steigt immer weiter – so ist der Stand am Dienstag

Die Spritpreise sind auf einem Rekordhoch. Die Zwei-Euro-Marke ist auf Sylt lange überschritten – Dienstagmittag kostet ein Liter Super 2,25 Euro, auch Diesel hat die Zwei-Euro-Marke längst geknackt.

Sylt | Russlands Krieg in der Ukraine sorgt weiterhin für Rekordpreise an den Tankstellen – das bekommen auch Autofahrer auf Sylt immer stärker zu spüren: Dienstagmittag, 8. März, kostet ein Liter Super-Benzin 2,25 Euro, der Dieselpreis liegt bei 2,19 Euro. Bereits Anfang letzter Woche hatte der Benzinpreis die Zwei-Euro-Marke geknackt und ist in den verg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.