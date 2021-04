TSV Westerland : Sylter Basketballer sammeln Spenden für einen neuen Korb

Der alte Korb ist marode. Um im Freien trainieren zu können, brauchen die Sportler eine professionelle Streetballanlage.

Westerland | Mit rund 30 aktiven Spielerinnen und Spielern in fünf Mannschaften gehört der Basketball zu den durchaus größeren Sparten des TSV Westerland. Für gewöhnlich trifft sich das Trainer-Trio Kemal Yildiz, Lucas Nielsen und Torsten Lickfers an insgesamt drei Tagen in der Woche mit den drei Kindergruppen sowie der Damen- und Herrenmannschaft in der Sporthall...

