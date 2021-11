Meteorologe Ronny Büttner : Schneeregen bis Sonne satt: So wird das Wetter rund um den ersten Advent 2021 auf Sylt

Das Wetter auf Sylt präsentierte sich den vergangenen Tagen als sehr wechselhaft. Warum es sich dennoch lohnt, am ersten Advent Geduld zu bewahren und ob bald der erste Schnee fällt, erklärt Meteorologe Ronny Büttner.

Sylt | Meteorologe Ronny Büttner von der Wetterwelt in Kiel erklärt: „Wir haben am ersten Advent eine außerordentlich komplexe Wetterlage, die durch eine ausgedehnte Tiefdruckzone mit mehreren kleinen Tiefs in ganz Deutschland entsteht.“ Das bedeutet für Sylt: Es bleibt nass und kalt mit vielen Wolken. Wind frischt zunächst auf Während es Freitagmorgen...

