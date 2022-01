Sturmtief „Nadia“ : Einsätze und Ausfälle: So war das bisherige Sturm-Wochenende auf Sylt

Sturmtief „Nadia“ hat am Sonnabend und Sonntag auch auf Sylt Spuren hinterlassen. So waren die letzten Stunde auf der Insel.

Sylt | Sturmtief „Nadia“ ist in den vergangenen Stunden mit voller Wucht über Norddeutschland gezogen. Und noch immer ist es ziemlich pustig draußen. Für Sylt rechnet Experte Jens Kieser vom Deutschen Wetterdienst auch am Sonntag noch mit kräftigen Winden, die sich bis zum Abend aber deutlich abschwächen sollen. Die vergangenen Stunden hatten es allerdings in sich auf der Insel. Polizei und Feuerwehr mussten zu zahlreichen Einsätzen auf Sylt ausrücken, dazu gab es Ausfälle beim Bahnverkehr. Windgeschwindigkeiten von fast 140 km/h auf Sylt Mit wieviel Power „Nadia“ über Sylt gezogen ist, zeigen die Messungen von Windgeschwindigkeiten vor Ort durch den Deutschen Wetterdienst. So wurden am Samstagabend in Hörnum und List Böen mit 137 km/h gemessen. Zu dem Zeitpunkt waren das im gesamten nordostdeutschen Raum fast die Spitzenwerte. Spitzenreiter am Samstagabend war Hiddensee mit Windgeschwindigkeiten von sage und schreibe 154 km/h. Weiterlesen: Warnung vor orkanartigen Böen: So stürmisch ist es auf der Insel am Wochenende Die starken Winde haben die Einsatzkräfte auf Sylt von Sonnabend an auf Trab gehalten und tun es noch immer. Laut Einsatzleitstelle ist allein die Polizei auf Sylt seit Sonnabend zu mindestens zehn Einsätzen ausgerückt. Die Feuerwehr Westerland kommt auf eine ähnliche Zahl. Die gute Nachricht zuerst: Nach Angaben der Einsatzleitstelle sollen am gesamten Wochenende keine Personen durch den Sturm zu Schaden gekommen sein. Facebook Iframe Zahlreiche Einsätze für Polizei und Feuerwehr Die häufigsten Ursachen für die Einsätze von Polizei und Feuerwehr waren umgewehte Schilder oder Zäune beziehungsweise Teile von Befestigungen an Baustellen oder auf Dächern, die sich gelöst hatten oder drohten, sich zu lösen. Die Polizei auf Sylt rückte seit Sonnabend unter anderem an die Norderstraße, an die Kurpromenade, an den Möwenweg, an die Maybachstraße, die Hörnumer Straße, an die Nikolaistraße sowie an den Trift aus. Die Feuerwehr war zudem noch an der Danziger Straße, an der Bötticherstraße sowie an der Nordseeklinik im Einsatz. „Bei der Nordseeklinik hatte sich beim Reha-Bereich ein großer Teil des Daches durch den Sturm umgeklappt, da haben wir zunächst rückgebaut, was wir konnten, später fahren wir nochmal hin und kümmern uns um den Rest“, so Westerlands Wehrführer Christian Fröhlich gegenüber shz.de. Einschränkungen beim Bahnverkehr Weiterlesen: Sturmtief „Nadia“ über SH: Zahlreiche Einsätze in der Nacht, weiter Sturmflut-Gefahr Aufgrund der starken orkanartigen Böen hatte der Sylt Shuttle am Samstagabend gegen 20 Uhr den Betrieb eingestellt. Dieser wurde am Sonntagmorgen wieder aufgenommen, jedoch mit Einschränkungen. So durften zunächst keine Lkw mit leeren Anhängern oder Gefahrgut, Campingfahrzeuge, oder Pkw mit Anhänger sowie Motorräder mitfahren. Facebook Iframe Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Norddeutschland galt bis 10 Uhr am Sonntag. „Bis spätestens Sonntagabend nehmen die Winde auf Sylt dann deutlich ab. Am Sonntag sind zudem Auflockerungen möglich, die auch die Sonne über einen längeren Zeitraum zum Vorschein holen können“, so Meteorologe Jens Kieser gegenüber shz.de. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.