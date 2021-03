Bürgermeisterwahl auf Sylt : So verläuft der Wahltag in der Gemeinde Sylt

Noch bis Sonntag, 18 Uhr, können sich Bürger der Gemeinde Sylt für einen der vier Kandidaten entscheiden.

Sylt | Am Sonntag ist es soweit: Die Gemeinde Sylt wählt einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen der amtierende Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos), Lars Schmidt (Zukunft), Clemens Raab (CDU) und Ralf Obluda-Kruber. Weiterlesen: So soll die Wahl am 7. März trotz Corona-Pandemie sicher über die Bühne gehen Am Sonntag halten wir Sie hier über die...

