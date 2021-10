Herbstferien in SH 2021 : Reisewelle rollt: So voll sind Autozug und Fähre nach Sylt zum Ferienbeginn

An diesem Sonnabend starten Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in die Herbstferien. Das sollten Sylter und Gäste am Wochenende bei der An,-und Abreise von der sowie auf die Insel beachten.

Sylt | Zum Start der Herbstferien am Sonnabend, packen zahlreiche Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern jetzt ihre Koffer: Viele von ihnen zieht es auch nach Sylt. Wer am Wochenende auf die Nordseeinsel reist, sollte seine Anfahrt mit Autozug und Fähre vorher wenn möglich planen. Denn die Insel rechnet am Wochenende mit einem Ur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.