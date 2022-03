Spritpreise auf Rekordhoch : 2,26 Euro pro Liter: So reagieren Sylter und Urlauber an der Tankstelle

Die Preise für Benzin und Diesel erreichen momentan täglich neue Höchstwerte. Shz.de hat sich an der nördlichsten Tankstelle in List umgehört, wie Sylter und Urlauber mit der Situation umgehen.

List | Die Spritpreise haben die Zwei-Euro-Marke längst überschritten und erreichen täglich neue Rekorde. Autofahrer bekommen dies unmittelbar an den Zapfsäulen zu spüren. Shz.de hat mit einigen von ihnen an der Lister Tankstelle gesprochen. Weiterlesen: Benzinpreis auf Sylt knackt die Zwei-Euro-Marke Urlauber aus Essen glaubt an Eingriff der Politik ...

