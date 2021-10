3300 Strandkörbe schon im Lager : So lange stehen die letzten Strandkörbe noch am Sylter Hauptstrand

Die Strandkorb-Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Wie es für die am Strand verbliebenen Körbe nun weitergeht, erklärt Strandkorb-Oberwärter Ulrich Hoenack.

Sylt | In den vergangenen Tagen hat sich der Herbst auf Sylt von seiner schönsten Seite präsentiert: Gleißendes Sonnenlicht, blauer Himmel und kristallklare Luft haben zahlreiche Menschen an die Strände und in die Strandkörbe gelockt. Rund 600 Strandkörbe des ISTS stehen noch draußen am Hauptstrand. 3300 Exemplare wurden bereits ins Winterlager verfrachtet. ...

