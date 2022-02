Sach- und Geldspenden : So können Sylter den Geflüchteten aus der Ukraine helfen

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Zigtausende auf der Flucht – die Welt ist geschockt. Wie Sie den Menschen auch von Sylt aus helfen können, erfahren Sie hier.

28. Februar 2022, 17:49 Uhr

Sylt | Seit Russlands Angriff auf die Ukraine sind Zigtausende Menschen auf der Flucht. Doch in all der Zerstörung und Angst hat sich innerhalb kürzester Zeit ein großes Netz an Unterstützung und Hilfe vieler verschiedener Nationen gebildet. Jeder kann sich beteiligen – auch auf Sylt gibt es verschiedene Optionen.

Sylter reisen an die polnisch-ukrainische Grenze

Der Fahrradverleih „Durch den Wind“ (Kirchenweg 13 in Westerland) nimmt Spenden für eine Sylter Sammelaktion entgegen. Laut Informationen von der Polnisch-Ukrainischen Grenze würden derzeit vor allem Decken, Windeln, Hygieneartikel, Handtücher, Erste-Hilfe-Artikel, Schlafsäcke, Buntstifte, Metall- und Thermogeschirr, Thermokleidung, Haar- und Zahnbürsten, Babykleidung, Pflaster, Bandagen sowie Medikamente wie Paracetamol, Hustensaft etc. benötigt werden.

Die Spenden werden noch bis Donnerstag, 3. März, gesammelt und anschließend in die polnische Stadt Zamość gebracht. Auf dem Rückweg nach Sylt wollen die Helfer Menschen mitnehmen, die ein Zuhause auf Zeit in Polen, Deutschland oder Dänemark bekommen oder ihre Familien dort haben.

Freunde-Helfen-Konvoi

Der Freunde-helfen!-Konvoi sammelt Sachspenden auf Sylt. Die Initiative hat eine Liste der Hilfsgüter zusammengestellt, die dringend benötigt werden. Diese Liste wird laufend aktualisiert. Wer davon etwas spenden möchte, wird gebeten, ein Online-Formular auszufüllen. Aktuell können kein Spielzeug und keine Kleidung angenommen werden. Der medizinische Bedarf ist an oberster Stelle. Die Initiative bittet darum, Ärzte und Krankenhäuser zu kontaktieren, um weitere Spenden zu generieren.

Gesammelt werden die Spenden zunächst bei den Bäckereien Jessen in Wenningstedt und Tinnum. Von dort aus werden die Hilfsgüter zum Festland gebracht und weitertransportiert. Unterstützt wird die Aktion von den Service-Clubs Ladies Circle, Round Table, Tangent Club sowie den Old Tablers.

Auch Geldbeträge können an den Hilfskonvoi gespendet werden.



Kontoinhaber: Stiftung Round Table Deutschland



IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954

BIC: BFSW DE33 MNZ

Verwendungszweck: Konvoi

Facebook-Gruppen

Auch die Facebook-Gruppen „Sylter Journal“ und „Gesucht-Gefunden-Sylt“ teilen regelmäßig Updates und Informationen zu verschiedenen Spendenaktionen.

