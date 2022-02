Verkehrswende auf Sylt : Europa-Uni Flensburg: Wie kann der Insel-Verkehr bis 2045 klimaneutral werden?

Die Europa-Universität Flensburg hat mit ihrem Projekt „DiaMo-Sylt“ einen Dialogprozess in Gang gesetzt, der zum Ziel hat, auf Sylt bis 2045 eine Verkehrswende mit dem Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

Sylt | Der kürzlich gestartete Dialogprozesses Mobilität, kurz „DiaMo-Sylt“, ist an der Europa-Universität Flensburg (EUF) angesiedelt und wird durch die Gemeinschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) finanziert, wie die zuständige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität, Catharina Rieve, shz.de mitteilt. In dem Projekt geht es...

