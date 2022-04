Ostern 2022 an der Nordsee : Reiseverkehr in Richtung Sylt nimmt Fahrt auf: Fähren teilweise ausgebucht

Auf den Straßen in Nordfriesland ist die Lage am Karfreitag ruhig. Am Ostersamstag wird sich dies ändern. Die Autozüge und Fähren sind dann stark gebucht.

Sylt/Dagebüll/Niebüll | „Endlich geschafft!“ Karina Kruse aus Mönchengladbach ist froh, dass sie den Sylt Shuttle gerade noch geschafft hat. „Das frühe Buchen hat sich gelohnt“, sagt die Werbegrafikerin, die die Ostertage in Westerland verleben will. Das neue Buchungssystem der Deutschen Bahn hat sich mehr und mehr herumgesprochen: „600 Buchungen hatten wir heute“, bestät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.