Am Tag nach der Biike : Wie sich der Petritag auf Sylt seit dem 17. Jahrhundert zum Feiertag entwickelt hat

Einst wurden am Petritag Gesetze erlassen und Streite geschlichtet. Mittlerweile steht das gemeinsame Feiern, Tanzen und Kuchenessen im Vordergrund. Autor Frank Deppe hat die Geschichte des Sylter Feiertags aufgeschrieben.

Sylt | Auch wenn in diesem Jahr Biikebrennen und Petritag erneut nicht wie üblich gefeiert werden können, verlieren diese beiden Tage für die Sylter nicht an ihrer grundsätzlichen Bedeutung. Zu beiden Anlässen gibt es manche Geschichte zu erzählen – etwa die des Petritags, der am 22. Februar dem Biikebrennen folgt. Weiterlesen: Nachtwachen und erste Küsse...

