Heiraten auf Sylt : So gefragt sind Hochzeiten auf der Insel an den Schnapszahlen im Februar

Im kommenden Monat gibt es gleich zwei Daten, die normalerweise heiratswillige Paare aufhorchen lassen würden: den 2.2.2022 sowie den 22.2.2022. Die Nachfrage nach Hochzeitsterminen auf Sylt ist dennoch eher zurückhaltend.

Keitum | Heiraten auf Sylt und das auch noch an einem Tag, den man buchstäblich nicht so schnell vergisst. Was für viele erst einmal wie ein Traum klingt, wird im kommenden Monat am 2.2.2022 sowie am 22.2.2022 tatsächlich für einige glückliche Paare wahr. Doch ist deren Zahl überschaubar – Corona „sei Dank“. Geringe Zahlen bei Trauungen im Februar „Nach ...

