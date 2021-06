Zugstrecke Hamburg-Sylt : Signalstörung zwischen Niebüll und Klanxbüll sorgt für massive Verspätungen bei der Marschbahn

Verspätungen von bis zu 30 Minuten verhagelten am Donnerstagmorgen die Stimmung der Pendler der Marschbahnstrecke auf dem Weg nach Sylt.

Sylt | Täglich grüßt das Murmeltier: Pendler auf der Marschbahnstrecke auf dem Weg nach Sylt brauchten am Donnerstagmorgen wieder jede Menge Geduld. Verspätungen von bis zu 30 Minuten schlugen auf die Stimmung der zahlreichen Pendler an Bahnhöfen wie in Niebüll und Klanxbüll. Der Grund für die Verspätungen: eine Signalstörung zwischen Niebüll und Klanxbüll. ...

