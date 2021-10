Nord Nord Mord im ZDF : „Sievers und der schwarze Engel“: Montagabend wird wieder auf Sylt ermittelt

Fans der Serie Nord Nord Mord kommen am Montagabend im ZDF wieder auf ihre Kosten. Los geht es um 20.15 Uhr.

Sylt | Am Montagabend hat das ZDF-Fernsehen wieder einen Quotenknüller mit viel Sylt im Programm. Um 20.15 Uhr läuft der Krimi „Sievers und der schwarze Engel“ aus der Reihe Nord Nord Mord. Darin wird der Teilnehmer eines Engel-Seminars erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Kommissar Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) meldet sich beim Seminar an und e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.