Biikebrennen 2022 auf Sylt : Live dabei trotz Corona: Shz.de und Sölring Foriining übertragen Biike per Livestream

Biike-Fans müssen trotz Corona-Pandemie und Omikron-Variante auch in diesem Jahr nicht auf die Biike verzichten. Gemeinsam mit dem Heimatverein Sölring Foriining wird es 2022 einen Live-Stream zur Sylter Biike auf shz.de/biike geben.

Sylt | Prasselndes Feuer, lodernde Flammen, feierlicher Gesang und dazu leckeren Grünkohl: Biikebrennen ist für jeden Sylter und Sylt-Liebhaber ein absolutes Muss, ein Datum, das ganz fett im Kalender angestrichen ist. Am 21. Februar ist es wieder soweit. Wie im vergangenen Jahr steht die Biike auf Sylt allerdings wieder im Zeichen der Pandemie. Die gute Nachricht für alle vorab: Auch in 2022 muss trotz Omikron niemand auf die Biike verzichten. In Kooperation mit der Sölring Foriining überträgt shz.de das Friesenfest wieder live auf shz.de/biike. Wo genau die Feuer auf Sylt in diesem Jahr lodern werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine Entscheidung der Insel-Politik steht noch aus und wurde vertagt auf die Zeit nach dem 8. Februar, wenn die neue Corona-Verordnung des Landes bekannt gegeben wird. Wo auch immer die Feuer später brennen, shz.de ist live dabei. Entscheidung vertagt auf nach dem 8.2. Der Biike-Livestream auf shz.de wird präsentiert von der Sölring Foriining. Gezeigt wird nicht nur das lodernde Feuer mit musikalischer Untermalung und Einspielern – es gibt auch wieder die Möglichkeit, Grußworte und -fotos einzublenden. Moderator der Biike-Übertragung wird Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Sölring Foriining. „Die Biike ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse auf unserer Insel und als immaterielles Weltkulturerbe auch eine Verpflichtung für uns, sie erlebbar zu machen“, begründet Maren Jessen als Vorsitzende des Vereins den Schritt, sich für eine Live-Übertragung stark zu machen. Gerade weil zur Biike noch viele Dinge ungeklärt sind, hier einmal der aktuelle Stand der Dinge: Es ist für Sylt noch keine Biike abgesagt worden. Mitte der Woche gab es zum Thema Biike auf Sylt eine Videokonferenz, unter anderem mit Ortsbeiräten und Bürgermeistern, in der eine interne Vorabstimmung erfolgt ist. Jedoch ohne finale Entscheidung. Weiterlesen: Nach Absage in Niebüll: Findet die Biike 2022 auf Sylt statt? Jürgen Steensbeck, Ortsbeiratsvorsitzender von Archsum, sagt: „Wir alle warten gespannt, was in der neuen Corona-Landesverordnung steht, die am 8. Februar kommen soll. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass es inselweit eine Biike geben wird, voraussichtlich in Tinnum. Sie wird voraussichtlich ohne Zuschauer live übertragen.“ Einheitliche Lösung gewünscht „Uns ist es wichtig, beim Thema Biike möglichst mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen“, sagt Gritje Stöver, Ortsbeiratsvorsitzende von Keitum. In Keitum will sich der Ortsbeirat bereits am Mittwoch, 2. Februar, nochmal intern zur Biike absprechen, also noch vor dem Erscheinen der neuen Landesverordnung. Weiterlesen: Sylt, Amrum, Husum, Südtondern, Eiderstedt: Welche Biiken finden 2022 statt? Vor allem auf dem nordfriesischen Festland sind bereits vielerorts Entscheidungen gefallen und Biiken aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt worden. Bereits abgesagt sind unter anderem die Feuer in St.Peter-Ording, Husum, Niebüll/Deezbüll und Risum-Lindholm. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.