Sylter Verbrechen zum Anhören : Wenn die Insel Sylt von Räubern, Betrügern und Einbrechern heimgesucht wird

Avatar_shz von Sylter Rundschau

12. Mai 2021, 11:28 Uhr

Sylt | Ruhig und friedlich liegt sie da, die Insel Sylt. Doch ab und zu wurde die Idylle der Insel in den letzten Jahren zerstört, nämlich dann, wenn Verbrechen begangen wurden, wie man sie sonst nur in einem Sylt-Krimi erwartet. Wir haben alle Folgen der Serie „Sylter Verbrechen“ in einer Übersicht zusammengefasst und stellen sie nun auch zum Anhören bereit.

Playlist "Sylter Verbrechen" Wie funktioniert der Audioplayer? Mit einem Klick auf das Play-Symbol im oben stehenden Audioplayer starten Sie die Playlist „Sylter Verbrechen“ zum Anhören. Sie wollen zu einem älteren Artikel springen? Gar kein Problem! Klicken Sie einfach auf die blaue Schrift „Alle Beiträge der Playlist“, um eine Übersicht über alle Hörartikel der Playlist zu bekommen. Mit einem weiteren Klick auf einen der Titel, wechseln Sie zum jeweiligen Beitrag. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Dann finden Sie alle Folgen zum Anhören auch in der folgenden Liste. Klicken Sie den gewünschten Beitrag an. Dann werden Sie zum ausgewählten Artikel geleitet.

Alle Folgen der Serie zum Anhören: