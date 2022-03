Im Alter-Simulationsanzug : Selbstversuch auf Sylt: Wie es sich anfühlt, auf einmal Seniorin zu sein

Plötzlich Seniorin: Für shz.de hat Volontärin Inga Kausch (25) den Selbstversuch auf Sylt gewagt und mit einem Simulationsanzug einen Eindruck bekommen, wie es sich anfühlt, alt zu sein.

Sylt | Eingeschränkte Bewegungen, unsicher auf den Beinen stehen, schwer sehen und hören. Was für viele Senioren Alltag ist, ist für mich als 25-Jährige noch in weiter Ferne. An einem Mittwochmorgen in einem Besprechungsraum des DRK in Westerland auf Sylt soll sich das ändern: Innerhalb von wenigen Minuten lassen mich Andrea Dunker, Gleichstellungsbeauftr...

