Lernen in der Corona-Pandemie : „Schule des Jahres 2022“: Schulzentrum Sylt für Preis nominiert

Elf Schulen unterschiedlicher Schularten in Schleswig-Holstein sind nominiert und haben die Chance auf den Titel und ein Preisgeld von maximal 12.000 Euro.

Westerland | Das Schulzentrum Sylt ist für den Preis „Schule des Jahres 2022“ nominiert. Mit zehn weiteren Schulen in Schleswig-Holstein kämpft das Schulzentrum um den Titel und ein Preisgeld von maximal 12.000 Euro. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto „Lernen in der Pandemie“. Alle nominierten Schulen werden im Frühjahr von Jurymitgliedern besucht...

