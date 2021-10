Mit dem Autozug von und nach Sylt : Schon wieder Stau? So würde es besser laufen in Westerland und Niebüll

Es sind nicht nur unbelehrbare Urlauber, auch Zugausfälle und Verspätungen verursachen Chaos. Und es ist gar nicht so einfach, sich zu informieren, wie voll die Züge und wie lang die Staus in Niebüll und Westerland sind.

Sylt | „Man muss über so viel Starrsinn der Menschen einfach nur noch lachen. Jede Empfehlung wird in den Wind geschlagen und dann wird sich wieder beschwert, wie schrecklich das alles ist. Entschuldigung, aber ich habe so langsam keinerlei Mitleid mehr.“ Das schreibt Cornelia Reckert in ihrer Facebook-Gruppe „Sylter Journal“ und erhält dafür von vielen Grup...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.