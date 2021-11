Wegen Corona auf Sylt : Schlittschuhbahn in Wenningstedt gecancelt – Alternativprogramm mit 2G+

Wegen Corona wird auch in diesem Jahr das beliebte Winterspektakel in Wenningstedt nicht aufgebaut. Kai Müller, Kommunikations-Leiter des Tourismus-Services der Gemeinde, erklärt die Hintergründe.

Wenningstedt | Die Inzidenz in Deutschland steigt und steigt. Auch viele Veranstaltungen auf Sylt sind bereits der vierten Corona-Welle zum Opfer gefallen. Nun ist auch das nächste Highlight in der Sylter Weihnachtszeit wegen der Pandemie gecancelt worden: Die Schlittschuhbahn in Wenningstedt. Kai Müller, Leiter Marketing und Kommunikation des Tourismus-Services ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.