Ab List auf Sylt : Schiffstouren zu den Seehundsbänken starten wieder

List | Am Samstag, 5. März, startet die Reederei Adler-Schiffe ab List wieder die Motoren. Mit dem Kutter Gret Palucca geht es dann täglich um 11.30, 13.15 und 15 Uhr zu den Ruheplätzen der Seehunde. Während der Fahrt wird ein Schleppnetz zu Wasser gelassen und man bekommt beim Seetierfang durch die Seemänner an Bord einen Einblick in das Leben der Nordsee. ...

