Nach Corona-Ausbruch : Sansibar öffnet wieder – mit gemischten Gefühlen bei Herbert Seckler

Wie der 70-jährige Sansibar-Chef verhindern will, dass sich ein Corona-Ausbruch in seinem Restaurant wiederholt: „Im Moment ist, glaube ich, Zurückhaltung angebracht“.

Sylt | „Eigentlich wär es am besten, wenn Sie gar nicht schreiben, dass wir wieder öffnen“, sagt Sansibar-Chef Herbert Seckler am Dienstagmorgen am Telefon. „Ich freu mich ja über jeden Gast und die Insel lebt den Tourismus und braucht ihn. Aber im Moment ist, glaube ich, Zurückhaltung angebracht.“ Weiterlesen: „Auf ein Mal bin ich jetzt der Böse": Herber...

