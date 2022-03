Kult-Lokal Sansibar auf Sylt : Geimpft und Genesen: Warum Herbert Seckler weiter streng kontrolliert

Die Masken,-und Testpflicht in Restaurants gilt offiziell nicht mehr: Restaurantbetreiber können aber trotzdem weiter auf Corona-Maßnahmen bei Gästen und Angestellten bestehen. Unter ihnen Sansibar-Chef Herbert Seckler.

Rantum | Am 19. März 2022 sind in Deutschland die Corona-Regeln weitgehend gefallen. Einige Gastronomen und Hotelbetreiber auf Sylt nutzen aber ihr Hausrecht und halten an Test,-und Impfnachweis oder Maskenpflicht fest. Unter ihnen ist auch Sansibar-Chef Herbert Seckler. Weiterlesen: Trotz Corona-Lockerungen: In diesen Restaurants müssen Sie dennoch Maske t...

