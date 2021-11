Coronazahlen Sylt : Sansibar: Zahl der infizierten Mitarbeiter steigt weiter an

Am Freitag vermeldete der Kreis Nordfriesland, dass sich mehrere Mitarbeiter der „Sansibar“ in Rantum mit Corona infiziert hatten. Aufgrund eines Massentests am Sonnabend ist die Zahl auf 29 Infizierte angestiegen.

Sylt | Aufgrund des Infektionsausbruchs wurde ein Massentest angeordnet. „Am Sonnabend wurden 83 Mitarbeiter der ,Sansibar' per PCR abgestrichen, davon waren 13 positiv“, bestätigte ein Sprecher des Kreises auf Nachfrage von shz.de am Montag. „Damit sind jetzt insgesamt 29 Mitarbeiter des Rantumer Lokals von einer Corona-Infektion betroffen“, so der Sprecher...

