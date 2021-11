Corona-Ausbruch in Kult-Restaurant : 32 infizierte Mitarbeiter in der Sansibar auf Sylt: Das sagt Herbert Seckler

Seit Dienstag ist das Kult-Restaurant in Rantum dicht. Warum der Sansibar-Chef sich zur Schließung seines Lokals entschieden hat; und ob es weitere positive Coronafälle unter den Mitarbeitern gibt.

Sylt | Nach dem Corona-Ausbruch im Kult-Restaurant Sansibar auf Sylt hat sich jetzt Promi-Wirt Herbert Seckler (69) geäußert. Am Dienstag hatte er sein Lokal in den Rantumer Dünen geschlossen. 32 der insgesamt 100 Mitarbeiter waren nach Auskunft des Kreises Nordfriesland vom Mittwoch mit einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wann das be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.