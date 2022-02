In Westerland auf Sylt : Grundwasser verunreinigt: So gehen Experten den Giftstoffen auf den Grund

Endlich kommt Bewegung in die Sanierung des Grundwasserschadens in Westerland. Am Dienstag, 8. Februar, sollen die vorbereitenden Arbeiten beginnen.

Westerland | Nach vielen Jahren kommt jetzt Bewegung in die Sanierung des Grundwasserschadens in einigen Straßenzügen von Westerland. Wie Öger Akgün, Eigentümer des Grundstücks in der Friesischen Straße 26, mitteilt, soll am Dienstag, 8. Februar, die Vorbereitungen für die Sanierung beginnen. Weiterlesen: Grundwasser in Westerland auf Sylt teilweise immer noch ...

