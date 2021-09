Sylt literarisch : Sagenhaft schön: Kaum eine Insel hat die Literatur mehr inspiriert als Sylt

„Sylt literarisch“ ist für Kenner wie für Besucher der Insel eine Entdeckungsreise durch das historische und aktuelle Sylt mit Texten von Theodor Storm, Fritz J. Raddatz und jüngeren Autoren wie Benjamin Lebert.

Sylt | Viel wurde über die Insel Sylt bereits gedichtet und geschrieben. Nur selten jedoch finden sich die vielen Loblieder, Liebesbekundungen und Erlebnisberichte so dicht zusammengeschichtet wie in Werner Irros neuem Buch „Sylt literarisch“. In seiner ebenso spannenden wie kulturell wertvollen Sammlung von Romanauszügen, Geschichten, Gedichten und Erzählun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.