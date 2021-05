Nationalpark Wattenmeer : Neue Weltnaturerbe-Säule in Hörnum auf Sylt offiziell eingeweiht

Die Säule ist eine von insgesamt 83 Stationen in Schleswig-Holstein, in die insgesamt rund 200.000 Euro Fördergelder geflossen sind. Sie dienen dem Marketing und der Aufklärung über den sensiblen Lebensraum zugleich.

Hörnum auf Sylt | Am Aufgang zum Oststrand in Hörnum werden Besucher künftig noch stärker auf das Naturwunder aufmerksam gemacht, das dort vor ihnen liegt: Mit Hilfe einer Info-Säule zum Weltnaturerbe Wattenmeer sollen Gäste informiert und über die weltweite Bedeutung des schützenswerten Lebensraumes aufmerksam gemacht werden. „Es ist naheliegend, das am Wattenm...

