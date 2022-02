Polizei bittet um Hinweise : Sachbeschädigung an parkenden Autos in Westerland auf Sylt

Die Tat hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Süden Westerlands ereignet. Die Sylter Kriminalpolizei bittet um Zeugenaussagen und Hinweise.

Avatar_shz von Sylter Rundschau

07. Februar 2022, 15:52 Uhr

Sylt | Vier parkende Fahrzeuge sind am vergangenen Wochenende im Süden von Westerland beschädigt worden. Die Taten sollen sich in der Nacht von Freitag, 4. Februar, auf Samstag, 5. Februar, ereignet haben, teilt die Polizeidirektion in Flensburg mit.

Sachbeschädigung: Kratzer und zerstochene Reifen

Bei den Tatorten handelt es sich der Polizeidirektion zufolge um den Robbenweg, den Meisenweg sowie den Lerchenweg. Alle Fahrzeuge wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde im Gaadt der Reifen eines parkenden Autos zerstochen, wie die Beamten weiter mitteilen. Ein weiteres KFZ wurde außerdem am Samstag in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15 Uhr beschädigt.

Polizeidirektion Flensburg

Die Sylter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am Freitagabend oder Samstag Personen in Westerland gesehen hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04651) 70470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



